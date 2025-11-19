«Просто дал ей по губам»: Птаха отрицает, что избивал дочь Николь

Рэпер Птаха заявил, что не избивал дочь Николь. Об этом сообщает StarHit.

Дочь рэпера Птахи Николь регулярно жалуется на звездного отца. Недавно она рассказывала, как он ее избил — девушка публиковала фото разбитой губы. По ее словам, после конфликта с отцом у нее остались синяки на лице и были вырваны волосы.

Однако сам Птаха отрицает обвинения в свой адрес. Рэпер признался, что применял насилие к дочери, но только тогда, когда она была маленькой.

«Нике, по-моему, было тогда лет 10 или 11, не помню точно. Она начала мне хамить, и я просто дал ей по губам. В этот момент я хотел, чтобы она поняла, что больше бабушке грубить нельзя. У нее губа поцарапалась об зуб, крови не было, просто был красный след. Но она это запомнила по-другому», — объяснил он.

При этом Птаха заявляет, что бить детей иногда нужно.

«Если ты бьешь ребенка, это не значит, что надо его убивать палкой. Мы говорим про подзатыльник и так далее. Это воспитание называется», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что 44-летний рэпер Птаха станет отцом в третий раз.