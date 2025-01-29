Простили в Кремле: Алла Пугачева и Максим Галкин* возвращаются в Россию

Уехавшая в 2022 году из России Алла Пугачева может вернуться на Родину. Кремль не против ее приезда, а с мужа звезды даже готовы снять статус иноагента, сообщает Telegram-канал «Конспиролог #1».

Инсайдеры издания из светской тусовки рассказали, что российское руководство не держит зла на Примадонну после ее критики властей. Как пояснили источники, многие поклонники исполнительницы хита «Арлекино» занимают высокие должности и будут только рады, если она приедет на Родину.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может вернуться с женой и детьми в Россию, но при одном условии: юморист должен написать несколько постов с извинениями за оскорбительные высказывания в адрес российских властей. В обмен на это с него готовы снять статус иностранного агента.

Звездные супруги покинули Россию с начала спецоперации на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, а после - на Кипре. Юморист сейчас активно выступает за рубежом. За это время Галкин* с Пугачевой позволяли себе неоднократно резко высказываться в адрес бывших соотечественников.

Недавно общественный деятель Андрей Куницын заявил, что певица Алла Пугачева финансирует ВСУ. Он уверен, что на нужды украинской армии артистка переводит полученные в России деньги.

*(признан иноагентом на территории РФ)