Простил измену с Natan: от кого находящаяся под арестом блогерша Лерчек родит в четвертый раз

Предполагаемым отцом четвертого ребенка Лерчек (Валерии Чекалиной) стал танцор Луис, простивший ей измену с рэпером Natan. Об этом сообщает Telegram-канал Светский Хроник.

14 ноября в СМИ появилась новость о четвертой беременности находящейся под домашним арестом Чекалиной. На данный момент представители блогерши не комментировали слухи про ее положение. Однако в Сети уже стали обсуждать, кто стал отцом ребенка.

По информации источника, Валерия могла забеременеть от тренера по танцам Луиса. Мужчина родился в Аргентине, но живет в Москве больше 15 лет и хорошо владеет русским. Предполагается, что год назад Чекалину заметили с ним на свидании в одном из ресторанов. Пара не скрывала чувств, обнималась и целовалась. Поговаривают, что Луис стал причиной развода с мужем, от которого она родила троих детей.

Также источник опубликовал ролик с участием звезд, которые обсудили беременность блогерши. Знаменитости заявили, что танцор знал об интрижке Валерии с рэпером и простил ее. Более того, прозвучали предположения о том, что блогерша запланировала рождение ребенка для смягчения обстоятельств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что долг блогера Лерчек перед налоговой службой превысил 170 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.