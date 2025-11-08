«Прости, что не придумали, как тебе пожить подольше»: Константин Эрнст обратился к Юрию Николаеву на похоронах

Константин Эрнст обратился к умершему от рака Юрию Николаеву на прощании с телеведущим. Генеральный директор Первого канала с теплом отозвался об артисте, который всегда «ассоциировался с праздником», и попросил у него прощения. Об этом сообщает NEWS.ru.

8 ноября в Москве прошла церемония прощания с Юрием Николаевым, скончавшимся после продолжительной болезни. На траурном мероприятии появился и Константин Эрнст, который дружил с телеведущим почти 40 лет. Продюсер отметил, что артиста любила вся страна, он озарял окружающих светом и являлся олицетворением праздника.

«Юрий, Юрочка - так страна на протяжении полувека его называла. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались», — заявил Константин Эрнст.

Директор Первого канала также вспомнил историю знакомства со звездой программы «Утренняя почта». Это произошло 39 лет назад на пляже у гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Тогда Юрий Николаев уже через 15 минут после знакомства предложил Константину Эрнсту научить его кататься на водных лыжах. Продюсер попросил прощения у друга, который мог бы прожить больше, если бы не болезнь.

«Через полчаса я уже вместе с ним гонял на водных лыжах. Периодически раздавался звонок, Юра говорил: "Ну что, давайте что-нибудь придумаем". И мы что-нибудь придумывали. Юра, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше. <…> Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Юра, мы тебя очень любим», — высказался директор Первого канала.

Тяжело переносит смерть мужа Элеонора Николаева, которая прожила с телеведущим 50 лет. Константин Эрнст обнял вдову Юрия Николаева, поддержав ее в трудный момент.

Напомним, Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти врачи диагностировали телеведущему тяжелую пневмонию.

