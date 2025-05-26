«Проснулась утром — и слава Богу!»: звезда «Дворянского гнезда» Тамара Чернова живет в одиночестве и нищете

Звезда фильма «Дворянское гнездо» Тамара Чернова ушла из кино и театра более 30 лет назад из-за проблем со здоровьем. Теперь некогда известная актриса оказалась в одиночестве и нищете, в то время как ее внучка живет на Мальте. О том, как сложилась судьба артистки, рассказывает Экспресс газета.

Тамара Чернова дебютировала в кино в 1950 году, исполнив главную роль в фильме «Смелые люди» Константина Юдина. Тогда актриса обрела всесоюзную известность. Впоследствии она появлялась и в других картинах и играла в театре. Однако в 1991 году артистка была вынуждена оставить карьеру из-за болезни ног и сердца. На тот момент дочь знаменитости уже отдала ей на попечение 12-летнюю внучку Маргариту.

Со временем денег на жизнь стало не хватать, и тогда звезда советского кино стада сдавать свою комнату посуточно. Тамара Чернова вырастила внучку и выдала ее замуж, а после развода актриса переписала на Маргариту свою квартиру в Москве. В настоящее время наследница знаменитости живет на Мальте на доход с аренды столичной недвижимости. Сама же артистка сняла комнату в поселке Отрадном в Свердловской области.

Сейчас Тамаре Черновой 97 лет, она живет в одиночестве и передвигается на инвалидной коляске, но старается больше ходить. Ее дочь живет в Любиме Ярославской области — актриса не хочет напрягать Татьяну.

«Просыпаюсь по пять раз за ночь — очень плохо бывает. Иногда скорую вызываю. Зачем ее лишний раз беспокоить? Если говорить откровенно, я жизнь теперь меряю днями, даже чуть ли не часами: проснулась утром — и слава Богу!» — делилась Тамара Чернова в одном из интервью.

Несмотря на бедственное положение, звезда «Дворянского гнезда» ни у кого не просит помощи и не жалуется на одиночество.

«Мне совсем не одиноко. Ко мне дочка часто приходит, соцработники. Общаюсь со своими родственниками — внучкой, племянницей Ирой. Так что нет. Проблема здесь другая — мне очень грустно, что пенсию поздновато повысили», — рассказывала артистка.

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