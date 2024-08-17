Проснулась — гипс: Елена Кондулайнен впервые вышла на связь после тревожных слухов о ее здоровье

Поклонники переживают за здоровье Елены Кондулайнен. В 2020 году звезда перенесла инсульт, а несколько месяцев назад с ней случилась новая беда — на отдыхе в Египте заслуженная артистка РФ неудачно упала и сломала берцовую кость. Знаменитость вышла на связь и заявила, что сейчас ей уже гораздо лучше, несмотря на тревожные новости в СМИ.

Пережив инсульт, актриса прошла курс реабилитации и вновь вернулась на сцену. На 8 марта Кондулайнен решила сделать себе подарок и купила путевку в Шарм-Эль-Шейх. Елена хотела погреться на египетском солнышке, но получила перелом.

«Поехала в Шарм-эль-Шейх, чтоб не грохнуться на московском гололеде. И в итоге упала в песках Египта. Вот уж точно — не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — цитирует артистку Kp.ru.

Елена оступилась на лестнице, ведущей со скалы вниз к морю. Она «полетела» вниз, пересчитав все ступеньки и чудом осталась живой. 66-летняя актриса хотела найти лучшее место для фотосъемки. Но все случилось, как в известном фильме: проснулась — гипс.

В Египте ей сделали операцию. Сейчас с ногой все хорошо — кость срослась и больше Елену не беспокоит. Звезда регулярно занимается в реабилитационном центре по специальной программе — она посещает плавание, йогу, массаж.

Актриса сейчас находится в хорошем настроении и готовится к новому театральному сезону в «Театре Луны». Кондулайнен с нетерпением ждет встречи со зрителями.

Ранее близкая подруга Елены Кондулайнен писательница Мария Арбатова призналась, что переживает за здоровье заслуженной артистки РФ.