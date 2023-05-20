Юлия Проскурякова показала свое настоящее отношение к Наташе Королевой

Дельфин и русалка российской эстрады, покорившие миллионы сердец своим трогательным дуэтом, расстались уже почти 13 лет назад. Развод между Игорем Николаевым и Наташей Королевой стал для многих поклонников трагедией.

В сентябре 2010 года 50-летний Николаев женился на 28-летней восходящей певице Юлии Проскуряковой. Однако поклонники уже тогда негативно отнеслись к новой супруге Игоря Юрьевича. Стоит отметить, что особенно активно осуждали их брак почитатели творчества Наташи Королевой.

Несмотря на то, что прошло уже более 10 лет после этих событий, страсти вокруг звёзд не утихают. Недавно Юлия Проскурякова выпустила новую песню «Держи мое сердце». В Сети среди фанатов начались нешуточные дискуссии.

Одни хейтеры высказались, что Юлии никогда не переплюнуть любимую певицу «Желтых тюльпанов», а кто-то даже заявил что с Королевой Игорь был гораздо счастливее.

Другие же, напротив, встали на сторону Проскуряковой и написали «Ты умница, талантлива во всем. Королевой до тебя далеко. Пусть муж тобой гордится».

Экспресс газета сообщает, что Юлия не стала оставлять без внимания негативные высказывания в адрес бывшей жены Николаева и написала эмоциональный комментарий: «Мы очень положительно относимся к Наталье Королевой! Она прекрасный артист с многолетним стажем, и мы бы не хотели, чтобы пользователи на нашем канале плохо или оскорбительно отзывались о ней, да и о любом другом уважаемом артисте! Давайте будем уважать друг друга! У каждого артиста своя аудитория, свои симпатии и свои кумиры».