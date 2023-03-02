«Просили – получайте»: Лера Кудрявцева выложила фото без макияжа

Телеведущей Лере Кудрявцевой в этом году будет уже 52 года.

Тем не менее, многие замечают, что звезда российского ТВ выглядит гораздо моложе своих коллег и сверстниц.

Недоброжелатели и завистники убеждены: Кудрявцева регулярно пользуется услугами пластических хирургов и периодически делает так называемые «уколы красоты».

Поклонники и фанаты теледивы, наоборот, уверены, что всё дело в генетике и хорошей наследственности.

Как и любой другой представитель шоу-бизнеса, Лере систематически приходится комментировать свою внешность.

«Конечно, перед тем, как выложить фото в Сеть, я каждое изображение тщательно редактирую, потому как мне, так и вам приятно видеть меня красивой», - резонно сообщает ведущая.

Видимо, чтобы окончательно развеять слухи о своей «ненатуральной» внешности, Кудрявцева выложила в свой блог видео, на котором она сидит в машине как есть: без грима и макияжа.

«Просили – получайте: вот еду на работу опухшая ненакрашенная непричесанная, через часик, правда, буду в порядке», - подписала изображение звезда.