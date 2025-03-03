«Прошу всех молиться»: певица Ольга Кормухина пострадала в результате несчастного случая

Певица Ольга Кормухина пострадала в результате несчастного случая. В эфире нового выпуска программы «Ты не поверишь!» на НТВ заслуженная артистка России откровенно рассказала о полученной травме и перенесенной операции.

27 января Ольга Кормухина вышла на связь в своем Telegram-канале и сообщила, что с ней произошел несчастный случай. Рок-исполнительница призналась, что получила перелом со смещением и ей требуется операция. 64-летняя певица обратилась к поклонникам, попросив их «молиться», но не стала раскрывать подробности случившегося.

«Друзья мои, очень прошу всех молиться. Не повезло. Сложный перелом со смещением, нужна операция. Надеюсь на ваши молитвы и на Господа Бога. Надо быстрее возвращаться в строй», — поделилась тогда Ольга Кормухина.

Теперь же в беседе с журналистами артистка рассказала, что с ней произошло на самом деле. По словам Ольги Кормухиной, она «элементарно поскользнулась», но это имело для нее серьезные последствия – она получила травму и ей потребовалась операция. Знаменитости вставили титановую пластину в правую руку, но, несмотря на неприятную ситуацию, она сохраняет позитивный настрой.

«Все случилось, потому что поскользнулась элементарно. Трезвая. Днем. <…> Теперь здесь сколько-то граммов железа. Буквально несколько дней после операции», — рассказала певица.

После случившегося Ольге Кормухиной порекомендовали больше отдыхать и воздержаться от концертов. Однако артистка намерена продолжать выступать и разрабатывать руку прямо на работе.

«Говорят, что рано, но надо работать, надо зарабатывать!» — заявила знаменитость.

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