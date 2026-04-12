«Прошлые сезоны покажутся детским садом»: Михаил Галустян предупредил о сложностях нового сезона «Сокровищ императора»

Об этом Галустян поделился в интервью сайту «СтарХит» во время съёмок в китайском городе Чунцин.

«Прошлые сезоны покажутся детским садом. Участникам сложно, они замыкаются», — поделился впечатлениями Галустян.

Съёмки третьего сезона проходили в прошлом году в китайской провинции Чунцин. В новом сезоне участвуют 13 звёздных пар, среди которых телеведущий Илья Глинников, сёстры Аверины и певица Виктория Дайнеко. Каждая пара состоит из знаменитости и её друга, коллеги или члена семьи.

Участникам предстоит пройти серию экстремальных испытаний на время, выносливость и смекалу. При этом звёзды будут общаться с местными жителями без знания языка и обходиться без телефонов.

Напомним, первый сезон «Сокровищ императора» проходил в китайском городе Ханчжоу. Премьера третьего сезона состоится на ТНТ 12 апреля 2026 года. Вместе с Галустяном проект ведёт телеведущая и певица Ольга Бузова.