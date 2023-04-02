Прошла семь кругов ада: дочь Кончаловского стала жертвой обмана

Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что поплатилась за ошибку молодости. Девушка столкнулась с произволом, о котором молчала пять лет.

Молодая художница делала татуировку. На руке красовалась богиня Фортуна, однако вскоре краска начала плыть. Был виноват непрофессионализм мастера и некачественные чернила, но Мария не могла заставить его отвечать за ошибки.

Блогер с грустью рассказала, что ей пришлось пройти семь кругов ада. К счастью, ей наконец-то удалось решить проблему.