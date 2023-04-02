13:44, 02 апреля 2023
1 мин.
Прошла семь кругов ада: дочь Кончаловского стала жертвой обмана
Молчала пять лет: дочь Кончаловского оказалась жертвой обмана.
Фото: Starface.ru
Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что поплатилась за ошибку молодости. Девушка столкнулась с произволом, о котором молчала пять лет.
Молодая художница делала татуировку. На руке красовалась богиня Фортуна, однако вскоре краска начала плыть. Был виноват непрофессионализм мастера и некачественные чернила, но Мария не могла заставить его отвечать за ошибки.
Блогер с грустью рассказала, что ей пришлось пройти семь кругов ада. К счастью, ей наконец-то удалось решить проблему.
Источник фото:Starface.ru
Источник:тг-канал «WelcomeToMaria»
Автор:Галина СьюТеги: