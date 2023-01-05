«Проработать отголоски детства»: Анастасия Решетова заговорила о психотерапии

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не скрывают тот факт, что они посещают кабинет психолога. Постоянная критика, напряженный график работы и, наконец, личные проблемы — все это наносит вред ментальному здоровью. Анастасия Решетова всегда была откровенна с публикой, поэтому в своей социальной сети девушка высказалась о психотерапии.

Модель заявила: на данный момент ей не требуется помощь специалиста. Несколько раз звезда пыталась посетить кабинет психолога, но ничего хорошего из этого не вышло. Как выразилась Анастасия, «никто не зацепил». Тем не менее Решетова ничего не имеет против терапии, поэтому призвала поклонников не следовать ее примеру.

«Я пришла к выводу, что все скорректируется само, если я позволю. Я совершенно не против терапии. Точно знаю, что многие из нас нуждаются в том, чтобы проработать и устранить отголоски детства», — высказалась светская львица.

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