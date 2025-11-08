«Проповедь извращений и циничный бизнес»: Виталий Бородин раскрыл, сколько Макаревич* зарабатывает в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился, что Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать в России, живя в Израиле. В своем Telegram-канале политик возмутился, что эмигрировавший певец, пропагандирующий извращения, получает около 24 млн рублей в год за счет старых хитов.

Виталий Бородин обратил внимание на то, что уехавший из РФ Андрей Макаревич* все еще зарабатывает миллионы за счет песен, созданных в советское время. Так, хиты лидера рок-группы «Машина времени» продолжают слушать на российских стриминговых сервисах, также они звучат на радио и в ресторанах.

«Пока простые россияне работают, либеральный бард Андрей Макаревич* продолжает жить на проценты с советской популярности. <…> Даже скромные 500 тысяч прослушиваний в месяц – это около 1 млн рублей в его карман. <…> За «Машину времени» на радио и в ресторанах платят через отчисления РАО (Российское авторское общество – прим. ред.) — это еще примерно 300-500 тысяч в месяц», - отметил Виталий Бородин.

Политический деятель подсчитал: только за счет авторских отчислений Андрей Макаревич* ежемесячно может получать 1.5-2 млн рублей без концертов в России. За год же «заработок» артиста составляет около 24 млн рублей. Виталий Бородин возмутился, что певец, критикующий государство, еще и получает с него выгоду.

«Вот она, цена «инакомыслия». Пока он рисует «картины» и рассуждает о политике, система, которую он так любит ругать, исправно платит ему миллионы за песни, написанные еще несколько лет назад. Его либеральная позиция – циничный бизнес, рассчитанный на свою аудиторию. И этот бизнес, как мы видим, очень даже прибыльный», - заявил глава ФПБК.

Политик также вспомнил, как в одном из интервью 2020 года лидер «Машины времени» признался, что боится «возвращения Средневековья» в Россию. Виталий Бородин подчеркнул, что такие люди, как Андрей Макаревич*, несут в культуру лишь «нравственный распад».

«Ему «Средневековье» мерещится, а нормальным людям мерещится нравственный распад, который такие «деятели культуры» как раз и продвигали все эти годы. Проповедь извращений и насмешка над устоями — их единственный «творческий» метод», - заключил политический деятель.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* за три года заработал в России около 5 млн рублей на процентах от банковских вкладов.

*признан иноагентом на территории РФ