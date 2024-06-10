Пропажа квартир, бриллиантов и внезапная смерть племянницы: что случилось с наследством Людмилы Зыкиной

10 июня народная артистка СССР Людмила Зыкина отметила бы 95-летие. Исполнительница хита «Течет река Волга» прожила яркую жизнь, однако после смерти артистки ее имя оказалось в центре скандала, когда многомиллионное наследство знаменитости таинственным образом пропало. Об этом сообщает Kp.ru.

Людмила Зыкина несколько раз была замужем, но у нее не было детей. После смерти певицы ее многомиллионное наследство досталось племянникам: Сергею, Екатерине и Георгию Зыкиным. Каждому из них артистка еще при жизни купила по отдельной квартире, которые они впоследствии продали.

«К моменту смерти Зыкиной квартира была только у Екатерины. Ее братья — Сергей и Георгий — свои уже продали. А Катя продала квартиру чуть позже, когда „советчики“ ей подсказали, что „нужны деньги для принятия наследства“», — рассказал адвокат Екатерины Зыкиной Евгений Балелин.

Однако главный скандал разгорелся вокруг коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной, которую оценивали в 267 млн рублей. Говорили, что часть украшений артистки бесследно пропала, а то, что удалось обнаружить, наследники выставили на аукцион через фонд.

Известно, что племянники Людмилы Зыкиной обещали открыть музей в ее квартире на Котельнической набережной, но в 2013 году недвижимость продали. Деньги от продажи квартиры наследники поделить по-честному сразу не смогли. Лишь в декабре 2019 года племянники артистки подписали соглашение о разделе наследственного имущества.

В 2022 году Екатерина Зыкина внезапно умерла в возрасте 42 лет. У нее остался сын Артем, которого взял на воспитание ее младший брат Георгий.

«Мне говорили, что она умерла в апреле 2022 года от ковида. На момент ее смерти у нее уже не было ни квартиры (в очередной раз), ни денег, банковский счет был закрыт», — отметил адвокат племянницы Людмилы Зыкиной.

Напомним, Людмила Зыкина ушла из жизни 1 июля 2009 в возрасте 80 лет.

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