Пропавшая певица Maruv неожиданно нашлась в Киеве

Анна Корсун, более известная как Maruv, закончила свою творческую деятельность как только на Украине началась специальная операция.

В начале февраля, после публикации в социальных сетях призывов к миру, на певицу обрушился шквал оскорблений.

С тех пор Корсун исчезла из поля зрения поклонников и перестала публично высказываться о политике.

Недавно стало известно, что Анна последний год находится в Киеве и забота о собственном здоровье в последнее время для неё была важнее всего, так как исполнительница ждала первенца.

Также известно, что начинала свою карьеру певицы Анны Карсун в России.

Девушка не раз заявляла журналистам, что направилась в столицу Россия потому как именно там больше всего развита шоу-индустрия.

ФОТО: DPPA/Sipa USA/East News