Пропал с радаров: Константин Крюков теряет самых дорогих женщин в жизни

Знаменитый киноактёр и некогда секс-символ поколения нулевых Константин Крюков почти не выходит на связь.

О том, что творится в жизни Кости стало известно изданию «СтарХит». Сообщается, что мужчина не может прийти в себя после череды трагедий, обрушившихся на него в последнее время.

Первая беда пришла в дом артиста в 2009. Тогда скоропостижно скончалась его мать. Долгое время Крюков не мог справиться с потерей родительницы, а год назад из жизни ушла его бабушка.

Несмортя на свою популярность, и в личной жизни Крюкову приходится непросто. У Константина есть дочь Юлия, появившаяся на свет в 2007 году от его первого брака с Евгенией Варшавской. Из-за пристрастия Крюкова к алкоголю и вечеринкам, пара не смогла сохранить семью. После громкого и неприятного развода, артист женился еще раз на юристе Алине Алексеевой.