Прокуратура требует возбудить уголовное дело против журналиста Юрия Дудя*

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против журналиста Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) за публикацию материалов без пометки иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

38-летний блогер в течение года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Несмотря на это, Юрий* продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Прокуратура настаивает на возбуждении дела в отношении Дудя* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.

В 2022 году журналист осудил спецоперацию на Украине и уехал из России. По предварительным данным, с тех пор он живет в Барселоне.

Недавно актер Оскар Кучера спустя два года после интервью Дудю* понял, что надо было встать и уйти. Он признался, что, если был бы умнее, не стал бы общаться с блогером.

*признан иноагентом на территории РФ