Прокуратура хочет изъять у иноагента Невзорова* участки в посёлке Лисий Нос

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Приморский районный суд с требованием отобрать у журналиста и публициста, а ныне — иноагента Александра Невзорова (*Признан Минюстом РФ иностранным агентом) земельные участки в посёлке Лисий нос на левом берегу Финского залива.

Мужчине принадлежат в посёлке два дачных участка.

Как стало известно изданию 78.ru, оба земельных владения были приобретены журналистом незаконно. По результатам проверки было обнаружено, что ни расчёта стоимости, ни какого-либо распоряжения о выкупе у этих участков нет и не было.

Теперь прокуратура хочет забрать у Невзорова (*Признан Минюстом РФ иностранным агентом) оба владения и передать право на их собственность мэрии города.

Известно, что материалы, уже переданы в суд, однако к производству пока не приняты.