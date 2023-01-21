Прохора Шаляпина отправляют служить

Прохор Шаляпин уже давно привык к критике в свой адрес, относясь к этому с юмором. Недавно артист рассказал о завистливых мужчинах, которые хотят отправить его служить.

Как отметил Шаляпин, злость и агрессия порождается в сердцах мужчин из-за неудовлетворенности жизнью. Это недовольство браком, заработком, профессией.

Оскорбляя артиста, мужчины нередко пишут, что Шаляпину нужно пройти армию. Кроме того, хейтеров задевает ухоженный вид Шаляпина и свободный образ жизни.