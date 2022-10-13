Прохор Шаляпин обманывает свою возлюбленную

38-летний певец, финалист проекта «Фабрики звёзд-6» отправился на очередные гастроли в гордом одиночестве. Дома в Москве осталась его возлюбленная, телеведущая актриса Ольга Сан.

Стало известно, что этот поступок очень больно ударил по сердцу молодой девушки.

Особенно неприятно ей было смотреть, как Прохор тусуются в барах со своей однокурсницей.

«Честно говоря, у меня хоть и крепкая нервная система, я еле пережила подступившую депрессию, – признается Ольга в своем блоге. Кроме того, как сообщает сама Ольга, любимый певец «зажал ей отпуск». «На день рождения он обещал мне поездку в Дубай, – сетует на возлюбленного Сан, – а на самом деле мы просто сидели на кухне и пили сидр. Кстати, с тех пор все личные поездки он почему-то осуществляет без меня».

Впрочем, Ольге, по ее словам, всегда очень помогала работа. Сейчас российскую фотомодель взяли в новый фильм на одну из главных ролей. Ее партнером станет Сергей Астахов.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News