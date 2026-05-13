Произвела фурор в 92 года: звезда «Династии» Джоан Коллинз появилась на красной дорожке Каннского фестиваля

Как сообщает Daily Mail, легендарная актриса молниеносно стала центром внимания благодаря эффектному образу. Джоан Коллинз прославилась благодаря роли в культовом сериале «Династия», который принёс ей мировую известность. Британская актриса, продюсер и писательница до сих пор остаётся иконой стиля и элегантности.

На церемонию открытия кинофестиваля в Каннах Коллинз выбрала ослепительное белое платье со шлейфом приталенного кроя. Образ дополнили объёмный цветочный декор на лифе, открытые плечи и чёрные высокие перчатки в качестве яркого акцента. Завершили look массивное ожерелье и роскошные украшения.

К слову, недавно 92-летняя актриса посетила благотворительный гала-вечер детских хосписов Shooting Star в Лондоне. На мероприятие она пришла в компании своего супруга — 61-летнего актёра Перси Гибсона. Для этого вечера звезда выбрала более сдержанный образ: чёрные брюки, чёрную блузу, кремовое пальто и обувь на плоской подошве. Снимки с вечера восхитили фанатов.

Напомним, Джоан Коллинз замужем за Перси Гибсоном, разница в возрасте между супругами составляет 31 год. Актриса доказывает, что стиль и элегантность не зависят от цифр в паспорте.