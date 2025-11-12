«Происходит прямо сейчас»: Никита Ефремов рассказал о сепарации от родового гнезда

Актер Никита Ефремов в новом выпуске Dreamcast на VK Видео рассказал об актерской династии и сепарации от известных родственников. По его словам, этот процесс длится уже с 2021 года.

Первые шаги Никита сделал, когда ушел из Современника четыре года назад. В тот момент, как заявил Ефремов, ему стало лучше. Он не хотел ассоциироваться с отцом и дедом через выпивку. Актер рассчитывал на то, что на нем эта цепочка оборвется.

«Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — поделился Никита.

Ефремов старается не вписываться в зависимости знаменитых родственников, чтобы доказать таким образом свою принадлежность. Актеру достаточно просто любить, чтобы поддерживать контакт.

Ранее Ефремов рассказал, что 4 года боролся с алкоголизмом. Он пообещал поделиться опытом с теми, кто напишет ему в соцсетях.