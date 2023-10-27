Продюсер Иосиф Пригожин предсказал судьбу новой «Фабрики звезд»

Легендарный проект «Фабрика звезд» вернется на российские экраны, рассказала гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Эту новость прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин уверен, что новое шоу может повторить успех прошлых сезонов.

«Я уверен, что новая «Фабрика звёзд» повторит успех старой. Над проектом будут работать люди, которые прекрасно знают, что необходимо делать для достижения высоких рейтингов. Я думаю, всё сложится удачно», — цитирует Пригожина Абзац.

По его словам, сейчас на телевидении немного развлекательного контента, поэтому аудитория ждет таких проектов.

Реалити-шоу «Фабрика звезд» выходило на Первом канале с 2002 по 2007 год и с 2011 по 2012 год. В 2017 год проект перезапустили на «Муз-ТВ», но он не имел большого успеха.

Благодаря проекту прославились многие артисты. В их числе: Алсу, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, группы «Корни», «Фабрика», «Блестящие» и многие другие.

Напомним, участников проекта начнут искать с 26 октября — кастинги пройдут по всей стране. По мнению Тины Канделаки, проект хорош тем, что там с артистами работают профессионалы. Вокалисты могут сотрудничать с лучшими музыкантами и аранжировщиками страны, им помогают стилисты и лучшие визажисты. Благодаря этому, сказала она, создается качественный продукт.