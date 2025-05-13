Продюсер Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин прилетели в Россию на премию

Продюсер Александр Цекало вместе с женой Дариной Эрвин впервые за долгое время прилетели в Россию. Супруги посетили ХII Премию АПКиТ. Видео с мероприятия опубликовал Super.ru.

Напомним, что влюбленные уже несколько лет не живут в России. Они редко выходили в свет, а супруга продюсера делилась фотографиями в одиночестве. Из-за этого в СМИ в последнее время ходили слухи о разводе. Но Александр и Дарина появились на премии и выглядели счастливыми.

Избранница знаменитости был в платье с корсетом и в туфлях на высоких каблуках. Ее не смущало то, что муж намного ниже ее ростом. Цекало был одет в черный костюм, черную футболку и кроссовки. Он улыбался и позировал фотографам. А в интервью опроверг слухи о расставании с Дариной.

Ранее мы писали о том, что жена 64-летнего шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин объявила о переезде. В личном блоге художница опубликовала фото, на котором сидела на коробках.

Также стало известно о том, что Илья Авербух отреагировал на скандал после его высказывания о знакомстве с Лизой Арзамасовой. Публика раскритиковала спортсмена из-за его слов в интервью Ксении Собчак.