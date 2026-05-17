Опубликовано 17 мая 2026, 02:221 мин.
«Продумали каждую деталь»: актриса Стася Милославская тайно вышла замуж за футболиста ЦСКА
Актриса театра и кино Стася Милославская официально стала женой футболиста московского ЦСКА Егора Ушакова. Камерное торжество прошло почти год спустя после помолвки.
Об этом сообщило свадебное агентство «Безе», которое занималось организацией торжества.
Милославская известна по ролям в российских театральных постановках и кинопроектах. Ушаков — 22-летний нападающий московского ЦСКА.
Официальная регистрация брака состоялась 16 мая. Влюблённые продумали каждую деталь особенного дня вместе с организаторами. Невеста выбрала элегантное короткое белое платье без рукавов. Торжество прошло в камерной обстановке для близких.
Предложение руки и сердца прозвучало почти год назад.
Агентство «Безе» опубликовало кадры со свадьбы в своих социальных сетях.
Напомним, пара предпочла не афишировать свои отношения и держала подготовку к свадьбе в тайне. Теперь актриса и спортсмен официально стали мужем и женой.