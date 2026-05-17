«Продумали каждую деталь»: актриса Стася Милославская тайно вышла замуж за футболиста ЦСКА

Об этом сообщило свадебное агентство «Безе», которое занималось организацией торжества.

Милославская известна по ролям в российских театральных постановках и кинопроектах. Ушаков — 22-летний нападающий московского ЦСКА.

Официальная регистрация брака состоялась 16 мая. Влюблённые продумали каждую деталь особенного дня вместе с организаторами. Невеста выбрала элегантное короткое белое платье без рукавов. Торжество прошло в камерной обстановке для близких.

Предложение руки и сердца прозвучало почти год назад.

Агентство «Безе» опубликовало кадры со свадьбы в своих социальных сетях.

Напомним, пара предпочла не афишировать свои отношения и держала подготовку к свадьбе в тайне. Теперь актриса и спортсмен официально стали мужем и женой.