Продукты для секса: что добавить в салаты накануне любовного свидания

Говорят, когда страсть бушует и рвется наружу – люди забывают, что едят и пьют. Ну а если отношения более или менее ровные и их хочется немного подстегнуть?

Тогда внимание к вечерней трапезе должно быть куда более серьезным. Вот какой совет дают пищевые эксперты Роспотребнадзора.

Приготовьте салат из морепродуктов. Креветки или красная рыба, хотя и обладают специфическим запахом, зато содержат высококачественный белок и жирные кислоты омега-3.

И то, и другое усиливает потенцию. Авокадо. Эти странные плоды без запаха и вкуса на самом деле настоящая кладезь моножиров, повышающих эластичность наших сосудов. А кровеносная система играет важную роль в сексуальной жизни.

Миндальные орехи пригодятся для украшения самодельного десерта. Цинк, селен и витамин E, содержащиеся в миндале, работают как средства повышения либидо и фертильности.

Кардамон и имбирь – эти специи имеют репутацию эффектных средств для стимуляции сексуальных желаний. К тому же, в семенах кардамона есть масла, полезные для сосудов малого таза.

И кардамон, и имбирь отлично подходят для традиционного горячительного французского напитка молодоженов – глинтвейна.