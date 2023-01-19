«Продавала бутылки»: Кети Топурия раскрыла детали своего прошлого

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не скрывают, что их путь к славе и успеху был тернист. Не стала исключением и Кети Топурия. В новом интервью для шоу Армана Давлетярова певица рассказала, с каким трудом она получила первый заработок.

Кети родилась в обеспеченной семье, поэтому будущая артистка никогда ни в чем не нуждалась. Однако в детстве произошла одна ситуация, которая сподвигла Топурию к самостоятельной жизни. Так, знаменитость разбила дорогую вазу, и, чтобы ее починить, нужен был клей. Тогда девочка и осознала необходимость собственного заработка. Певица заметила, как соседка собирает бутылки и получает за них деньги, и решила последовать ее примеру.

«Я взяла бутылки втихаря, чтобы мама не видела, потому что она бы меня убила, если бы узнала. Еще я прошлась по подъезду и собрала все бутылки у соседей. Потом я собрала у всех старые журналы, сделала себе мини-лавочку у подъезда и сидела, продавала. Бутылки сдала — заработала. Теперь журналы надо было», — поделилась откровением звезда.

На заработанную сумму девочка смогла купить клей и починить вазу. По словам Кети, она очень гордится собой и подобным поступком.

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