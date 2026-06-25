Проблемы со щитовидной железой и давлением: 52-летнюю Марию Порошину экстренно госпитализировали с микроинсультом

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мария Порошина стала известна благодаря ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме «Ночной дозор». Актриса активно работает в театре и кино. Накануне вечером артистке резко стало плохо. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у неё транзиторную ишемическую атаку — так в медицине называют микроинсульт. Порошину экстренно госпитализировали.

По данным источника, у актрисы возникли серьёзные проблемы со щитовидной железой и давлением. «Артистке стало плохо накануне. У неё возникли проблемы со щитовидной железой и давлением. Врачи оказывают Марии Порошиной помощь», — сообщил источник СМИ.

Сейчас за состоянием артистки наблюдают медики. Ухудшение самочувствия вызвано хроническими проблемами — заболеваниями щитовидной железы и гипертонией, которые привели к острому состоянию.

Напомним, 29 июня Порошина должна была выйти на сцену Театра эстрады. Из-за госпитализации спектакль может не состояться.

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