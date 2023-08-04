Проблемы с почками: Ирина Мирошниченко жаловалась на здоровье в гримерке

Актриса Ирина Мирошниченко жаловалась на здоровье в гримерке перед съемками ток-шоу. Певица Мила Романиди заявила, что у нее были проблемы с почками.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В последние годы Мирошниченко работала в театре и участвовала в телевизионных съемках. Ее приглашали часто, а гонорар за приход в студию составлял 100 тыс. рублей.

Певица Романиди сообщила, что она всегда приходила на съемки в хорошем настроении.

«Иногда, правда, в гримерке жаловалась на здоровье. Ее беспокоили проблемы с почками», - вспоминает исполнительница.

По словам певицы, артистка не занималась самолечением и обращалась к специалистам. До этого Мирошниченко перенесла воспаление легких.

«Медики тогда приложили немало усилий, чтобы вернуть ее к жизни», - говорит Романиди. Певица поделилась с актрисой контактами врачей.

Также она отметила, что невзирая на болезни, «в студии Мирошниченко преображалась».

Напомним, артистка ушла из жизни 3 августа в возрасте 81 года. Говорилось, что у нее была тяжелая форма гриппа. Коллега Мирошниченко актриса Лариса Лужина не поверила в эту версию: по ее мнению, причиной смерти стал не грипп.