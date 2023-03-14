«Про контрацепцию не слышала?»: Нюша расстроила фанатов, намекнув на третью беременность

32-летняя певица Нюша опубликовала в своей соцсети многозначительный пост.

На нём она предстала в ночной рубашке, еле прикрывающей её слегка округлившийся живот.

«В ожидании нового чуда», - подписала изображение певица.

Как сообщает издание Prozvezd, отнюдь не все подписчики певицы обрадовались намёку на третью беременность.

Многие фанаты уже долго пребывают в ожидании новых песен, но никак не не дневников многодетной мамы.

«А можно нам уже что-нибудь типа новой музыки, или ты стала забывать, за что полюбили тебя люди, на тебя подписанные», - возмущаются фолловеры.

Особенно ироничные комментарии содержат в себе более резкие предложения: «Контрацептивы? Нет. Не слышали» пишут под фото.

Некоторые фанаты правда увидели в многозначительной подписи как раз намёк на новый материал, который исполнительница уже долгое время обещает выложить в Сеть.