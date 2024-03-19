«Призывать к совести его бессмысленно»: в Госдуме нашли лучший способ наказать актера Смольянинова*

Актер Артур Смольянинов* (признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил у посольства Москвы в Вашингтоне и поддержал террористов. Депутат Госдумы Александр Шолохов, узнав о поступке знаменитости, предложил наказать его рублем.

Народный избранник в беседе с NEWS.ru назвал лучшее, по его мнению, наказание для сбежавшего из РФ артиста. Шолохов считает, что призывать Смольянинова* к совести уже бесполезно, поэтому, возможно, должное влияние на него окажет законопроект по авторским правам, согласно которому знаменитость перестанет получать денежные отчисления из-за своего статуса.

«Призывать к совести его бессмысленно из-за отсутствия таковой, а бить по кошельку — это правильно. <...> Сейчас на рассмотрении законопроект по авторским правам. На мой взгляд, это если не исчерпывающее, то максимально эффективное средство», — заявил Шолохов.

Ранее актер Василий Ливанов назвал ничтожеством Артура Смольянинова*. По его словам, нет даже смысла обсуждать этого персонажа в информационном поле.

*признан иноагентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга