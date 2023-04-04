«Прислал записку»: Дима Билан отказался выступать на юбилее Ильи Резника

Знаменитый поэт-песенник празднует свое 85-летие.

В честь этого события автор стихов собрал на вечеринке весь свет отечественного шоу-бизнеса. Среди явившихся на праздник звёзд были: певица Азиза, народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая, группа «Самоцветы» и многие другие.

На выступление приглашён был также и Дима Билан.

Как сообщает издание Пятый канал, Билан должен был стать хэдлайнером концерта, а также спеть одну из своих песен «Грешная страсть», слова для которой когда-то сочинил ему Резник.

Однако, за несколько минут до начала праздничного концерта, имениннику за кулисами дали записку, на который было всего три слова: «Билана не будет».

Впрочем, Илья Рахмиэлевич отнёсся к этому философски: «Ну не будет, так не будет», – сказал он.

Сообщается, что с юбилеем народного артиста России поздравил Владимир Путин, пожелав ему неиссякаемого вдохновения и здоровья.