«Пришёл этот чёрный день, и они остались без денег»: Максим Аверин объяснил, почему не копит сбережения

Об этом сообщает издание kp.ru.

Аверин стал известен благодаря роли в культовом сериале «Глухарь», где сыграл оперативника Дениса Антошина. Позже актёр снялся в десятках проектов и стал одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения.

В интервью звезда поделился личной финансовой философией, которая сформировалась под влиянием травматичного опыта. Аверин объяснил, что его отношение к деньгам изменилось после денежной реформы 1991 года, когда миллионы людей потеряли свои сбережения. «Раньше наши бабушки откладывали деньги на чёрный день. Но пришёл этот чёрный день, и они остались без денег. Поэтому я решил не откладывать», — поделился актёр. Аверин подчеркнул, что его философия не означает бездумного отношения к финансам.

«Не в том смысле, что я беззаботно живу. А в том смысле, что деньги — не самое главное в жизни. Приходит зарплата… Для чего? Чтобы её тратить», — отметил он.

Напомним, денежная реформа 1991 года стала одним из самых болезненных экономических потрясений для советских граждан. Тогда накопления обесценились, что навсегда изменило отношение целого поколения к сбережениям.