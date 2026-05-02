«Пришлось буквально распродать часть жизни»: звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхол рассказал о восьмизначных долгах

Сомерхолдер стал известен благодаря ролям в культовых сериалах ABC «Остаться в живых» и CW «Дневники вампира», где он снимался на протяжении семи лет. Звёздный статус и многолетняя работа на телевидении, казалось бы, должны были обеспечить актёру финансовую стабильность.

Однако неудачная бизнес-сделка обернулась катастрофой. Актёр и его жена, актриса Никки Рид, столкнулись с долгами, исчисляющимися восьмизначной суммой — то есть счёт шёл на десятки миллионов долларов. Чтобы выбраться из финансового кризиса, супруги были вынуждены буквально распродать часть своей жизни.

Именно финансовые проблемы стали одной из ключевых причин, по которой Сомерхолдер несколько лет назад принял решение покинуть успешную актёрскую карьеру. Вместе с женой звезда «Дневников вампира» пересмотрел не только профессиональные планы, но и весь образ жизни.

Напомним, Иэн Сомерхолдер и Никки Рид поженились в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей и активно занимается экологическими проектами.