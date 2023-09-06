Пришла из мира комплексов: Мари Краймбрери рассказала об особой связи с фанатами

Популярная певица Мари Краймбрери поздравила с 18-летием «Юмор FM». В эфире радиостанции девушка рассказала и о своем дне рождения. По словам артистки, в этот день она обычно делает праздник для родителей.

Исполнительница приняла участие в праздничном марафоне «18 нам уже!» вместе со звездами и слушателями. Она рассказала о подарках, которые ей дарят не только близкие, но и поклонники. Мари больше всего удивляют презенты именно от фан-клуба.

«То что они иногда вытворяют, меня покоряет, удивляет и остается у меня дома на всю жизнь в копилке воспоминаний. Я из тех трепетных людей, кто читает открытки и безумно их любит», – призналась девушка.

Певица говорит, что любит праздники, но в свой день рождения обязательно делает сюрпризы родителям.

«Я стараюсь это сделать по максимуму по крайней мере для мамы. Папе посложнее праздник организовать», – поделилась артистка в эфире «Юмор FM».

Девушка отметила, что ее очень поддерживают близкие и поклонники. Ей приятно получать от них любовь, ведь как признается Мари, она пришла в этот мир из «мира комплексов».

В студии Мари Краймбрери исполнила свой хит «Мне так повезло».