«Пришел какой-то лысый дядя»: дети Валерии невзлюбили Пригожина

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что в прессе постоянно обсуждается развод супругов, за долгое время молодые люди сумели справиться с многими трудностями и только укрепить свою любовь. Об одной из таких проблем Валерия рассказала изданию «Дни.ру».

Так, певица вспомнила о начале отношений с Пригожиным, когда она только познакомила его с детьми. Выяснилось, что наследники артистки не сразу подружились с продюсером. По словам Валерии, поначалу они начали ревновать звездную маму к Иосифу. «Им казалось, что маму забирают. Это понятно: у человека есть мама, и вдруг пришел какой-то лысый дядя, с которым ее надо делить. Когда-то дочь рассказала об этом няне», — сообщила звезда.

Тем не менее певице удалось решить эту проблему. Валерия откровенно поговорила с дочерью и объяснила ей, что, несмотря на наличие Иосифа, она по-прежнему ее любит.

«Не бойся, что тебя будут любить меньше! Наоборот, ты получишь в два больше тепла», — попыталась успокоить певица ребенка.

Подобная история восхитила поклонников звездной пары. Публика в очередной раз порадовалась за семейное счастье Иосифа и Валерии.

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