14:06, 12 ноября 2022
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Природные аномалии лишили Сафронова полмиллиона рублей
Природные аномалии настигли художника Никаса Сафронова. Ремонт дома в Брюсовом переулке из-за протекающей крыши обошелся в 500 тысяч рублей. Дело в том, что после дождя вздулся пол.
Сафронов отметил, что это не единственный прецедент. Изначально турецкая компания отнеслись к реконструкции дома халатно. Художнику приходилось делать ремонт фасада, вложив 4 миллиона рублей.
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Источник фото:freepik
Источник:prozvezd.info
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: