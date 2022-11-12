Природные аномалии лишили Сафронова полмиллиона рублей

Природные аномалии настигли художника Никаса Сафронова. Ремонт дома в Брюсовом переулке из-за протекающей крыши обошелся в 500 тысяч рублей. Дело в том, что после дождя вздулся пол.

Сафронов отметил, что это не единственный прецедент. Изначально турецкая компания отнеслись к реконструкции дома халатно. Художнику приходилось делать ремонт фасада, вложив 4 миллиона рублей.