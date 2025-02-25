Приобрел две картины почти за 4 млн рублей: Киркоров признался, что подсел на отечественное искусство

Певец Филипп Киркоров начал увлекаться отечественным искусством. Речь идет о работах современных авторов. Исполнитель сам рассказал об этом в беседе со светской львицей Викторией Шелягиной. Она сняла артиста на видео и выложила ролик в соцсети.

Киркоров рассказал своей приятельнице, что подсел на современное российское искусство. Он начал коллекционировать работы отечественных мастеров. Часть из них он продемонстрировал Шелягиной.

Певец показал светской львице картины художника, который делает их с помощью материнских плат. Одна из таких работ обошлась Филиппу в 1 млн 750 тысяч рублей. Еще за одно произведение искусства исполнитель отдал уже 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Филип Киркоров простил певицу Лолиту, назвавшую его предателем. Он сделал признание во время беседы с подругой Шелягиной у себя дома.