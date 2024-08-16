«Принято решение об отказе»: солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов попытался запатентовать название группы

Солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обратился в Федеральную службу интеллектуальной собственности с просьбой о регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи», но получил отказ.

Как пишет Telegram-канал Baza, музыкант 13 августа получил отрицательный ответ, так как в ведомстве решили, что товарный знак не может повторять имя известной писательницы.

«Принято решение об отказе в регистрации», - говорится в документе, который имеется в распоряжении канала.

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