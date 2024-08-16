Опубликовано 16 августа 2024, 16:43
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«Принято решение об отказе»: солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов попытался запатентовать название группы
Певцу Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» .
© Kashaev Pavel/East News
Солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обратился в Федеральную службу интеллектуальной собственности с просьбой о регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи», но получил отказ.
Как пишет Telegram-канал Baza, музыкант 13 августа получил отрицательный ответ, так как в ведомстве решили, что товарный знак не может повторять имя известной писательницы.
«Принято решение об отказе в регистрации», - говорится в документе, который имеется в распоряжении канала.
Ранее хореограф Сергей Шестеперов, известный под псевдонимом Мигель, проиграл в суде свое имя продавцу шуб из Пятигорска. Знаменитость и предприниматель выясняли отношения из-за бренда MIGEL.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Анна Воробьева