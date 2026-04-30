Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили хрустальную свадьбу семейным фото

29 апреля 2025 года принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 15-ю годовщину свадьбы, которая в традиции называется хрустальной. Пара поженилась 29 апреля 2011 года.

В честь важной семейной даты супруги опубликовали в социальных сетях новое семейное фото с подписью «Празднуем 15 лет брака». На снимке принц и принцесса Уэльские позируют в непринуждённой обстановке на траве вместе с тремя детьми: 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи. Супруги одеты в летнюю одежду, рядом с семьей также находятся их питомцы.

Пара анонсировала событие в течение нескольких дней и украсила коллекционную обложку журнала HELLO! В честь годовщины Уильям и Кейт также посетили начальную школу в Слау, графство Беркшир. Там они приняли участие в семинаре по программе «Behaviour Expectations», обсуждая с учениками и педагогами влияние доброты и умения слушать на атмосферу в классе.

Для визита 44-летняя Кейт Миддлтон выбрала элегантный образ: шерстяной небесно-голубой блейзер с деликатной вышивкой от британского бренда Erdem стоимостью 2595 фунтов стерлингов (около 260 тысяч рублей) и золотое колье.

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон называют самой народной королевской парой. За 15 лет брака они воспитали троих детей и продолжают активно участвовать в благотворительных и образовательных программах.