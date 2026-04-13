«Принимаю поздравления»: Валерий Меладзе роскошно поздравил жену Альбину Джанабаеву с 47-летием

Меладзе стал известен благодаря многочисленным хитам за 30-летнюю карьеру и работе продюсером. Джанабаева прославилась как экс-солистка группы «ВИА Гра».

Накануне дня рождения супруги артист выступал с концертом в Милане. Прямо на сцене певец посвятил Альбине песню, а после вручил ей огромный букет цветов.

Звезда опубликовала совместное фото с мужем в своих соцсетях.

«Принимаю поздравления!» — написала именинница.

Пост мгновенно собрал множество тёплых откликов от фанатов. Подписчики окрестили Валерия «цветочным бароном» и восхищённо комментировали внимание артиста к супруге.

«Ах, какой муж», «Самые искренние поздравления, Альбиночка! Пусть в вашей жизни всегда будет солнышко», «Вы умница и красавица! Всех благ», «Бесконечной любви, энергии, вдохновения! Люблю», — писали поклонники.

Напомним, роман Валерия и Альбины начался в 2003 году, когда певец ещё был женат. Долгое время пара скрывала отношения. Фанаты называют их союз одним из самых крепких в шоубизнесе.

Ранее мы писали, что Валерий Меладзе переехал за границу и практически исчез из публичного пространства. Последние три года артист почти не выпускает новую музыку и столкнулся с проблемами в карьере.