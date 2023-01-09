Отморозил достоинство: чем опасна для мужчин травма как у принца Гарри

Врачи напоминают о необходимости беречь на морозе гениталии.

Чтобы отморозить пенис необязательно лететь на Северный полюс. С неприятной проблемой можно столкнуться и в средней полосе Принц Гарри, герцог Сассекский, по его признаниям, отморозил свое почти королевское достоинство в 2011 году на Северном полюсе.

Вернувшись в Британию, обратился к врачам, долго мазал пенис специальным кремом.

Финский гонщик Реми Линдхольм получил аналогичную травму под Пекином, во время Олимпиады-2022. Морозы и ветер во время лыжного марафона на 50 км едва не сделали спортсмена импотентом.

Врачи уверяют: обморожение может наступить и при обычной прогулке.

Ультраполярное вторжение холода с Арктики в московское Рождество нужно отразить теплой одеждой и внимательным отношением к своему телу.

Симптоматика проста. Сначала болезненный холод в конечностях. Затем покалывание. Это - последний звоночек.

Если не отогреть участок тела, он онемеет (многие воспринимают это с облегчением, не болит и ладно) и начнется кислородное голодание ткани. На пенисе оно в последствие обернется болезненными и долго незаживающими язвами.

Лечение длительное и непростое.

Будем аккуратны!