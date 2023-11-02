Прилучный вышел в свет с Брутян на фоне разбирательств с бывшей женой Муцениеце

Актер Павел Прилучный вышел в свет с женой Зепюр Брутян. Пару заметили на мастер-классе в одном из столичных ресторанов. Отметим, что звезда «Мажора» был весьма весел, несмотря на то, что сейчас у него ведутся разбирательства с бывшей супругой Агатой Муцениеце по поводу выплаты алиментов. Об этом сообщает Voice.

После рождения первенца Зепюр начала вновь постепенно возвращаться в светскую тусовку. Так, она вместе с мужем посетила урок по готовке бургеров от шеф-повара Георгия Мосина. Артисты на глазах у публики нарезали продукты, кокетничали друг с другом и шутили. Также они раскрыли некоторые подробности их семейной жизни. Например, стало известно, что именно Брутян у них в доме отвечает за готовку. Самое вкусное ее блюдо – запеченная в духовке курица.

А вот что касается фастфуда и другой вредной пищи – то такое супруги могут себе позволить только по особым поводам, потому что оба следят за питанием. Бургеры и стейки чаще всего бывают у них на столе по выходным, когда в гости приходят дети Прилучного от первого брака – Мия и Тимофей.

Напомним, что на молодой актрисе Павел женился в прошлом году. Это его второй брак, так как первый его союз был заключен с коллегой по сериалу «Закрытая школа» Агатой Муцениеце. Супруги расстались не на доброй ноте, и даже спустя несколько лет продолжают выяснять отношения. Не так давно актриса подала на бывшего мужа в суд, требуя от него выплаты алиментов. Сейчас она пытается добиться, чтобы сумму увеличили.