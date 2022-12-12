Прилучные усыновили тигрёнка

Актёр и скандалист Павел Прилучный вовсю готовится к появлению малыша. Вместе со своей супругой Зепюр Брутян парочка обставляет новую детскую, а в свободное время набирается сил.

Недавно семья фотографировалась животными и пришла к удивительному выводу: если завести себе маленького тигрёнка, можно вполне понять насколько ответственно стоит подходить к только что появившемуся созданию.

По напряженному лицу Павла не трудно догадаться, что актер, хоть и старается быть хладнокровным, все-таки немного боится держать дикое животное в руках, да еще и так близко к жене и детям.

Комментарии в социальных сетях не заставили себя долго ждать: "Милота какая! Такое ощущение, что вы тигренка усыновили!" "Решили потренироваться? Аккуратнее, так себе тренажёр... Может и цапнуть", - пишут поклонники.