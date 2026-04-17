Опубликовано 16 апреля 2026, 22:251 мин.
«Прикрылась винтажной Chanel»: 25-летняя падчерица Ивана Урганта снялась в провокационной фотосессии
25-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица телеведущего Ивана Урганта, опубликовала в социальных сетях провокационный снимок из новой фотосессии. На фото модель позирует в нижнем белье, прикрываясь винтажной сумкой Chanel Supermodel Tote.
Эрика Кикнадзе известна любовью к эпатажным образам и смелым фотосессиям. На новом снимке девушка запечатлена сидящей на полу. Образ дополнили естественная укладка на распущенных волосах, лёгкий нюдовый макияж и чёрный лак на ногтях.
Эрика — дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталией. Ургант воспитывал девушку с детства и называет своей дочерью. У Эрики также есть старший брат Нико.
Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе состоят в браке уже много лет. Телеведущий стал отцом для детей супруги и поддерживает с ними тёплые отношения.