«Приходят и мужчины, и женщины, и дети»: Леонид Якубович освоил еще одну профессию
© Starface.ru
Ведущий Леонид Якубович освоил новую профессию инструктора на авиатренажере. На обучение к нему приходят разные люди всех возрастных категорий.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Обычно Якубович минимум дважды в месяц уезжает в Белоруссию, где и практикует. Когда нет времени ездить за границу, он проводит инструктаж на тренажере «Боинг 737» в Кунцево. К ведущему приходят обычные люди.
«Сначала говорят: "Ой", потом начинают заниматься полетами. Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети. Да даже летчики профессиональные приезжают из крупных авиационных компаний», - сообщил ведущий шоу «Поле чудес».
Якубович признается: это занятие ему очень нравится. Чтобы научиться летать, отметил ведущий, не важен пол, нужно одно – здоровье.
Ранее Якубович говорил, что никогда не уйдет из «Поля чудес».