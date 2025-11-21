«Приходят и мужчины, и женщины, и дети»: Леонид Якубович освоил еще одну профессию

Ведущий Леонид Якубович освоил новую профессию инструктора на авиатренажере. На обучение к нему приходят разные люди всех возрастных категорий.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Обычно Якубович минимум дважды в месяц уезжает в Белоруссию, где и практикует. Когда нет времени ездить за границу, он проводит инструктаж на тренажере «Боинг 737» в Кунцево. К ведущему приходят обычные люди.

«Сначала говорят: "Ой", потом начинают заниматься полетами. Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети. Да даже летчики профессиональные приезжают из крупных авиационных компаний», - сообщил ведущий шоу «Поле чудес».

Якубович признается: это занятие ему очень нравится. Чтобы научиться летать, отметил ведущий, не важен пол, нужно одно – здоровье.

Ранее Якубович говорил, что никогда не уйдет из «Поля чудес».