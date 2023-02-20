«Приходится экономить»: Шура рассказал, почему включает в райдер 6 рулонов туалетной бумаги

Эпатажный певец Шура (в миру Александр Медведев) рассказал интимные подробности про количество средств личной гигиены, которые он включает в свой концертный райдер.

В прямом эфире телеканала НТВ, певец честно признался, что большинство из прописанных в его райдере продуктов он забирает с собой.

«Я привык экономить и экономлю много на чем: забираю с концертов напитки, еду и даже туалетную бумагу. Поэтому и прописано у меня её шесть рулонов», – рассказал исполнитель.

«Ем хорошо – какаю много, и мне совершенно не стыдно», – заявил Шура под одобрительный хохот аудитории.

По его словам, живёт он с собакой и выходит из дома редко.

Кроме того, артист признался, что зачастую забирает с собой еду из ресторанов, почти не оставляя в заведениях недоеденные блюда.

«Все забираю в ланч боксах. Хлеб – тоже. Все всегда с собой», – рассказал Медведев.