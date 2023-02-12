«Приходила и падала»: чего стоили Савичевой первые места в танцевальных конкурсах
Артемий Каташевский рассказал, чего стоило Савичевой первое место в «Pro Am».
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@mezdunami»
Актриса Юлия Савичева увлекалась танцами с детства. С 8 до 15 лет регулярно посещала кружок бальных танцев и дважды становилась чемпионкой Москвы в своем классе.
В 2003 Юля подключилась к проекту «Фабрика звезд-2», потом был фестиваль «Песня года-2003», потом Евровидение… Певице стало не до танцев.
Однако стремление танцевать жило в Савичевой своей, параллельной жизнью и реализовалось в декабре прошлого года, в рамках конкурса бальных танцев «Pro Am».
По регламенту партнером у девушек выступает тренер, при этом жюри оценивает движения и пластику только ученицы. Финальный выход, где артистка выступила в танцевальном челлендже из трех танцев подряд – «Ча-ча-ча», «Самба» и «Румба», принес ей первое место.
Неоднократный чемпион мира Артемий Каташинский поделился с изданием Пятый канал своими впечатлениями от работы с Юлией.
- Конечно она уставала… Она приходила, падала на диван, а я с дивана ее поднимал… Но вообще у нас получился плодотворный союз.
Танцор-профессионал подтвердил: Савичева оставлять начатое не собирается. В ближайших планах подготовка новой программы из пяти танцев, включая пасодобль и сложнейший джайв.
- Джайв – танец на выживание, - говорит Юлия. – Даже в 13 я не чувствовала ног после выступления. Но с Артемием хочу побеждать, на меньшее не согласна.