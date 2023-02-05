«Пригрела змею»: Елена Степаненко отдала Петросяна Брухановой

Знаменитый российский комик Евгений Петросян прожил со своей первой супругой Еленой Степаненко долгих и счастливых 33 года.

Чего только не было в жизни звездной пары. Брак, наверняка, мог бы продолжаться и по сей день, не появись в жизни Петросяна молодой вертихвостки Татьяны Брухуновой.

Есть менния, что Степаненко сама подготовила себе конкурентку. соперничества с которой, в итоге, увы, не выдержала.

Ведущий набирающего популярность в Сети шоу «Хватит Слухов» Олег Цуриков в недавнем выпуске проекта решил пролить свет на отношения внутри любовного треугольника:

«Артистка буквально пригрела тридцатилетнюю Татьяну у себя на груди, - заявил в эфире передачи Цуриков, - дала ей все, чего только девушка могла пожелать. А в итоге пришлось отдать даже...своего мужа».