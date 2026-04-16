Пригожин признался, что обманулся: ИИ-кавер Канье Уэста на «Седую ночь» грозит скандалом и судом

Пригожин признался, что поначалу принял ролик за настоящий, хотя тот оказался созданным с помощью искусственного интеллекта.

Видео создал блогер August Septembero, использовав нейросеть для имитации концертного выступления Канье Уэста — на записи рэпер будто бы поёт англоязычную версию хита Шатунова. Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и обманул даже профессионалов музыкальной индустрии. Пригожин не скрыл, что сам попался на удочку: видео выглядело настолько убедительно, что он подумал, будто американская звезда действительно выступила с кавером на русскую песню.

Канье Уэст, который в последние годы выступает под псевдонимом Ye, в реальности никакого отношения к этому треку не имеет. Оригинальную «Седую ночь» исполнял Юрий Шатунов, экс-солист группы «Ласковый май», скончавшийся в 2022 году. Однако вирусный успех ИИ-ролика обернулся скандалом: представитель покойного певца Аркадий Кудряшов заявил о возможном судебном иске против автора фейкового кавера.

Как пишет URA.RU, Кудряшов назвал использование голоса Шатунова незаконным и подчеркнул, что наследие артиста не заинтересовано в подобных экспериментах с искусственным интеллектом. Угроза судебного разбирательства нависла не только над создателем вирусного видео, но и над другими, кто может использовать образ певца без согласия правообладателей. Среди них — экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который также рискует столкнуться с правовыми претензиями, если будет эксплуатировать творчество Шатунова через нейросети.

Напомним, Юрий Шатунов умер в апреле 2022 года в возрасте 48 лет. «Седая ночь» остаётся одной из самых узнаваемых песен в его репертуаре. История с ИИ-кавером показала, насколько легко современные технологии могут создавать убедительные подделки — и как сложно защитить права артистов в цифровую эпоху.